Schwoch: "McTominay non è un fuoriclasse, il giocatore più forte del Napoli è De Bruyne"

L'ex attaccante Stefan Schwoch è stato intervistato da TeleVomero per parlare degli argomenti più caldi di casa Napoli. E la sua intervista comincia da una presa di posizione piuttosto netta: "McTominay per me non è un fuoriclasse, è un ottimo giocatore che quando sta bene può risolverti le partite. Oggi il giocatore più forte del Napoli è De Bruyne".

Sperava in una prova del genere a Monza?

"Mi aspettavo la vittoria perché il Napoli doveva dare continuità, già con la Roma aveva fatto una buona partita. Beukema aveva fatto una cosa indecente. Contro la Roma mi era piaciuto, aveva creato tanto, però serviva il risultato. Alla vittoria a Monza bisogna dare il giusto peso, in questo momento servivano i tre punti. Il Napoli però prende troppi gol, vorrei vederlo vincere con la porta inviolata".

Ora la Juventus dell'ex Spalletti.

"Se il Napoli vince a Torino, Spalletti va via. La Juve è improponibile, il Napoli è favorito. Tra Kolo Muani e Hojlund non c’è paragone, scelgo il danese".

Quanto pesa l'infortunio di Lobotka?

"Lobotka è stato un giocatore fondamentale, però aver provato De Bruyne in quella zona di campo ha aiutato. Ha tanta visione verticale rispetto a Lobotka, si infila in area, ha caratteristiche molto più offensive, ma Lobotka resta un giocatore molto importante".