Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, soffermandosi sulle difficoltà di Rasmus Hojlund: “Secondo me a Napoli gli sta mancando soprattutto la tranquillità. Quando un attaccante gioca in un ambiente nel quale si sente protetto, sicuro e circondato dalla fiducia di tutti, diventa tutto più semplice. In questo momento Hojlund probabilmente avverte maggiormente queste sensazioni in Nazionale, dove si trova in un ambiente che sente più naturale. A Napoli le pressioni sono completamente diverse, anche perché è praticamente l'unico attaccante sul quale la squadra può fare affidamento”. Schwoch cita anche il gol contro il Portogallo: “Magari in questo momento, con la maglia del Napoli, quel tiro non avrebbe nemmeno provato a farlo”.

Schwoch difende Allegri: “Le responsabilità vanno divise”. E su Lucca...

L'ex centravanti non attribuisce tutte le responsabilità a Massimiliano Allegri: “Non penso che Allegri sia il principale colpevole di questa situazione. Parliamo di un allenatore che ha vinto tantissimo e che, anche quest'anno, in diverse occasioni ha fatto giocare molto bene il Napoli”. Più netto il giudizio su Lorenzo Lucca: “Secondo me Lucca dovrebbe cambiare aria. Naturalmente gli auguro ancora di riuscire ad affermarsi a Napoli, perché mi farebbe piacere vederlo protagonista in una piazza così importante. Però penso che ormai sia entrato in un circolo vizioso: ha paura di sbagliare qualsiasi cosa perché sa che, se una giocata non gli riesce, arriveranno immediatamente le critiche”.

Varela e Cacciamani, il giudizio sui possibili rinforzi

Spazio infine al mercato, a partire da Gustavo Varela: “Per quello che ha dimostrato fino a questo momento, sarebbe sbagliato definirlo un azzardo. Varela sta facendo molto bene, è un attaccante che si muove tanto e che, per caratteristiche, potrebbe essere utile anche giocando insieme a un altro centravanti”. Su Alessio Cacciamani: “Se un ragazzo così giovane riesce a sopportare quelle pressioni, significa che possiede già una mentalità interessante. Il Napoli ha obiettivi differenti rispetto al Torino, ma la capacità di reggere le aspettative di una tifoseria esigente è fondamentale”.