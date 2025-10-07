Napoli, Spinazzola vorrebbe rinnovare. Club disposto a parlarne visto il rendimento

Il ritorno in Nazionale di Leonardo Spinazzola dopo due anni e mezzo è uno degli argomenti del giorno in casa Napoli: l'ex Roma ha preso il posto del compagno di squadra Matteo Politano, infortunatosi nella gara contro il Genoa. Dimenticare l’infortunio del 2021 all’Europeo è impossibile - rottura del tendine d’Achille sinistro contro il Belgio ai quarti - ma forse ricordare vale una lezione: si può cadere, ma rialzarsi è la sfida.

Un anno fa si parlava di addio

La sua tenacia e la collaborazione professionale con Conte lo hanno riportato a grandissimi livelli, lucidandone il talento in dotazione. E così, beh, in questo momento è avanti su tutti nelle gerarchie: fa parte degli anelli essenziali della squadra. Il paradosso? Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. Anzi, con la Fiorentina era in ballo uno scambio con Biraghi.

Il futuro: possibile rinnovo di contratto

Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà: per lui contratto in scadenza al giugno prossimo e 7 presenze in stagione, cinque in campionato e due in Champions League, con 1 gol e 1 assist. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.