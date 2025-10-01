Napoli-Sporting CP, le formazioni ufficiali: Conte lancia Spinazzola a destra. Out Meret
Obiettivo: riscatto. Dopo la prima sconfitta rimediata in campionato sul campo del Milan, il Napoli si rituffa sulla Champions League per dimenticare il k.o. di San Siro e anche quello del debutto europeo contro il Manchester City, in una gara caratterizzata dall'inferiorità numerica per 70 minuti. Bisogna cominciare a fare punti, a muovere la classifica, se si vogliono coltivare ambizioni di qualificazione diretta alla prossima fase. Oggi al Maradona arriva lo Sporting di Rui Borges, i campioni di Portogallo, "un avversario di prima fascia", come ha dichiarato ieri in conferenza stampa Antonio Conte. Fischio d'inizio alle 21.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Antonio Conte rispolvera Milinkovic-Savic tra i pali, ritrova Spinazzola in difesa e lo lancia a destra, al posto dello squalificato Di Lorenzo e conferma ancora De Bruyne e tutti i Fab 4 di centrocampo. Davanti ancora Hojlund preferito a Lucca. Conferma per Gutierrez, alla seconda di fila da titolare. Torna anche Beukema, rimasto a rimasto a Milano. Dall'altro lato pure ci sono tante novità per Rui Borges. Di seguito le formazioni ufficiali.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis
Allenatore: Rui Borges