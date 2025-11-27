Il Pafos vera sorpresa della Champions: 1 sconfitta in 5 gare, alla prossima ci sarà la Juve

Doveva essere la cenerentola della fase campionato (insieme al Kairat Almaty), una squadra destinata a essere la vittima sacrificale nella Champions League 2025/26. Eppure il Pafos di Juan Carlos Carcedo - ex vice storico di Unai Emery - sta sorprendendo tutta Europa. Il bilancio finora è davvero incredibile: tre pareggi (0-0 con Kairat Almaty e Olympiacos, 2-2 ieri contro il Monaco), una vittoria storica contro il Villarreal (1-0) e una sola sconfitta, netta, contro il Bayern Monaco (1-5).

Il club cipriota si è già ritagliato uno spazio importante, ben oltre le aspettative iniziali. Il merito è soprattutto di una squadra costruita con meno di 3 milioni di euro, ma con un mix di esperienza e qualità tecnica. Tra i protagonisti spiccano l'eterno David Luiz, ma anche alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Ken Sema, Miroslav Oršić e Vlad Dragomir, il cui contributo realizzativo si sta rivelando fondamentale.

Il Pafos mostra grande compattezza difensiva e capacità di sfruttare le poche occasioni, come evidenziato nelle vittorie e nei pareggi contro squadre di blasone europeo. E la prossima sfida sarà un altro banco di prova: il 10 dicembre la Juventus attende l'outsider terribile, una sfida che servirà anche a capire fino a che punto questa squadra, sorprendentemente efficace, potrà competere contro un club abituato ai palcoscenici europei.