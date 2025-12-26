TMW Napoli, Supercoppa esposta ai tifosi: le immagini del trofeo arrivato in Piazza San Domenico

I tifosi del Napoli hanno l’occasione di ammirare da vicino la Supercoppa Italiana conquistata dagli azzurri a Riyadh nella finale vinta per 2-0 contro il Bologna. Come comunicato ufficialmente dalla società, la coppa è stata esposta presso l’Official Store di Piazza San Domenico (in calce all'articolo alcune foto e video raccolti da TMW), dove resterà visibile dal 26 dicembre al 4 gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli:

"La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno del nostro Official Store di Piazza San Domenico. Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo. Vi aspettiamo nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Storico di Napoli, per condividere insieme questo traguardo.

Orari di esposizione:

tutti i giorni

10:00-12:00 | 15:00-18:00".