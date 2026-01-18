Napoli, svolta sul mercato in uscita: Lang verso il Galatasaray, accordo col Nottingham per Lucca
Svolta sul mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società azzurra è infatti vicina a definire le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang, operazioni fondamentali per liberare spazio e risorse in vista dei prossimi movimenti in entrata.
Per quanto riguarda Lucca, il club partenopeo ha già raggiunto un’intesa di massima con il Nottingham Forest. A fare la differenza sarà ora la decisione dell’attaccante, chiamato a scegliere il proprio futuro. Sullo sfondo resta vivo anche l’interesse del Pisa, che spinge per riportare il centravanti in Toscana. Situazione ben avviata anche per Lang, sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray.
Una volta completate queste due operazioni, il Napoli potrà finalmente concentrarsi sulle entrate.