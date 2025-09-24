Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano. L'agente: "Trattativa veloce, ci eravamo già impegnati"

Matteo Politano è senza dubbio uno dei protagonisti dello Scudetto conquistato lo scorso anno dal Napoli e anche di quest'avvio positivo di campionato con quattro vittorie in altrettante partite. L'esterno offensivo classe 1993 si è guadagnato così il rinnovo di contratto fino a 2028, annunciato nella giornata di ieri dal club azzurro.

Del prolungamento ha parlato oggi Mario Giuffredi, agente dell'ex Inter e Sassuolo, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: "Dal punto di vista tecnico il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso coronato con lo scudetto, ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club ed alla città".

Ancora Giuffedi: "Questo è il secondo rinnovo, perché c’era già stato l’impegno del club a parlarne subito dopo la fine del mercato visto che Manna era molto impegnato. Alla chiusura della sessione estiva abbiamo accelerato ed abbiamo concluso questa trattativa in maniera veloce”.

