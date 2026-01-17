Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come so"

Il trequartista del Napoli Antonio Vergara ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.

Ci porti nei tuoi occhi di questa serata?

"Non mi aspettavo di giocare dall'inizio, è stata una sorpresa. Non giocavo da 6 mesi, è giusto arrivare al 60' cotto. L'emozione c'è sempre, da napoletano giocare al Maradona è unico".

Quali difficoltà avete incontrato?

"Eravamo un po' lunghi e tutti stanchi, servivano un po' di forze fresche".

Ci racconti il rito con Mazzocchi e Ambrosino?

"In campo ci portiamo il bicchierino di caffè e chi perde a sasso, carta e forbici raccoglie i bicchierini di tutti".

Come ti ha detto il mister che avresti giocato?

"Mi ha provato in settimana e, in albergo prima della partita, mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so".