Viviano su Leao: "Pause? Se non le avesse sarebbe capitano al Real Madrid"

Rafael Leao rimane il tema che più attira le attenzioni in casa del Milan. L'inizio di stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri sembra promettente anche per l'attaccante portoghese, protagonista anche nel successo ottenuto dai rossoneri contro la Roma, con l'assist decisivo per il gol-vittoria di Pavlovic.

L'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato a TV Play del fantasista del Diavolo, in particolare in merito alla sua ricerca di continuità di rendimento ed al grande potenziale che ha.

Queste le sue parole: "Lui è un giocatore altalenante, altrimenti giocava sulla luna. Quello che deve fare Leao è migliorare nel fatto di avere certe pause". A proposito di queste pause, Viviano fa poi notare: "Le pause le avrà sempre, perché il Leao al massimo della forma non è che giocherebbe soltanto al Real Madrid, ma farebbe il capitano, il numero 10. Perché quando parte in quella maniera è devastante. Però per prima cosa non può strappare sempre in quella maniera e poi non è un calciatore tecnicamente pulitissimo. Come si è visto quando ha provato a calciare con la palla che rimbalzava: tra un po’ finiva in fallo laterale. Lui lavora di transizione e ha delle pause. Quello che riuscirà a fare sicuramente Allegri è migliorare le sue pause".