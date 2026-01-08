Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nato tra i cestisti, spicca nel gioco aereo: chi è Omri Gandelman, colpo del Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:41
Il Lecce si è assicurato un centrocampista israeliano: Omri Gandelman. Sarà l'ottavo in assoluto a giocare in Serie A dopo Tal Banin (Brescia 1997-98), Eran Zahavi (Palermo 2011-13), Suf Podgoreanu (Spezia 2020-23); Dor Peretz (Venezia 2021-22), Shon Weissman (Salernitana 2023-24), Lior Kassa (Genoa 2024-25) e Manor Solomon, giunto in questa sessione di mercato alla Fiorentina.

25 anni, trequartista, mancino di piede. Nel Gent, squadra del campionato belga, si è disimpegnato piuttosto bene nel 3-4-2-1, tanto da aver segnato ben 7 reti in 18 partite di questo campionato. A rendere meglio l'idea della sua efficienza sotto porta basti pensare che è a una sola rete dai migliori marcatori di Pro League, tutti attaccanti. Complessivamente, dal suo arrivo nell'agosto 2023, sono 33 i gol segnati. Grande affare per il club, che per averlo ha sborsato 2.35 milioni per strapparlo al Maccabi Netanya.

Arriva da una famiglia che preferisce la palla a spicchi. Il nonno era un allenatore di basket, il padre un giocatore di basket. Ha scelto di fare il calciatore, ma ereditando l'altezza dei suoi genitori, sfrutta al meglio le sue lunghe leve. Alto 1.88, eccelle nel colpo di testa ed è uno dei maggiori finalizzatori in questa specialità nel campionato belga. Altra grande qualità la lettura delle azioni offensive: Gandelman è estremamente abile negli inserimenti come testimoniato dai numeri. Aggiunge inoltre forza fisica alla squadra. Pecca invece palla al piede.

Già nel giro della nazionale, ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi come capitano. Nella selezione maggiore fin qui ha raccolto 5 presenze. Non è sceso in campo nelle due partite contro l'Italia. Il giocatore ha anche il passaporto comunitario, avendo doppia cittadinanza israeliana e portoghese.

Dove può essere impiegato da Di Francesco? Nel 4-3-3 come mezz'ala destra con licenza di accentrarsi per liberare il sinistro. Ma con il Gent è stato anche chiamato a fare il centrale in un centrocampo a due. Lo si è visto anche come esterno destro a piede invertito nel 4-2-3-1. Va sottolineato che Gandelman nasce come difensore e centrocampista difensivo. Solo nelle ultime due stagioni è stato spostato più avanti. Con ottimi risultati.

Per i fantacalcisti: il gioco ha preso piede anche in Belgio, dove Gandelman per statistiche è fra i giocatori più preziosi. Un nome da tenere d'occhio per la prossima asta.

