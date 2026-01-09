Lecce, ecco Gandelman: è atterrato in Italia, oggi le visite mediche

Un nuovo rinforzo per la mediana del Lecce sta per essere annunciato. Il classe 2000 Omri Gandelman è infatti atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche per unirsi alla sua nuova squadra. All'arrivo in aeroporto ha già posato con una sciarpa giallorossa e la foto è stata diffusa via social dal club salentino.

Il calciatore è stato autorizzato ieri dal proprio club, il KAA Gent, a raggiungere il Lecce. Lo attende la firma del contratto, prima di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione quando il Lecce cercherà di raggiungere la salvezza.