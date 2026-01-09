Lecce, ecco Gandelman: è atterrato in Italia, oggi le visite mediche
Un nuovo rinforzo per la mediana del Lecce sta per essere annunciato. Il classe 2000 Omri Gandelman è infatti atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche per unirsi alla sua nuova squadra. All'arrivo in aeroporto ha già posato con una sciarpa giallorossa e la foto è stata diffusa via social dal club salentino.
Il calciatore è stato autorizzato ieri dal proprio club, il KAA Gent, a raggiungere il Lecce. Lo attende la firma del contratto, prima di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione quando il Lecce cercherà di raggiungere la salvezza.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
