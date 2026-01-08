TMW
Lecce, preso Gandelman. Il centrocampista arriverà domattina in Salento: i dettagli
Arrivano importanti novità sul fronte Omri Gandelman, centrocampista classe 2000, nel mirino del Lecce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore è stato autorizzato dal proprio club, il KAA Gent, a raggiungere il Salento nella mattinata di domani.
Nella stessa giornata il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto e mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione quando il Lecce cercherà di raggiungere la salvezza. Nella giornata di domani, dunque, Gandelman arriverà in Italia e farà i test propedeutici al comunicato ufficiale per il suo arrivo in Serie A.
