Navarro eroe di Bergamo con due reti e un assist. È il MVP di Atalanta-Athletic
Robert Navarro ha vinto il premio di Player of the Match di Atalanta-Athletic. Partita straordinaria dell'esterno offensivo basco che prima ha servito gli assist per le reti di Guruzeta e Sancet e infine ha trovato la gioia personale segnando l'1-3.
Voto 8 per Tuttomercatoweb: "L'uomo del match. Ripresa letteralmente da urlo da parte sua visto che propizia il gol di Guruzeta, effettua il cross per l'1-2 e alla fine veste i panni del finalizzatore in occasione della terza rete dell'Athletic".
