TMW Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo

Come avevamo anticipato, già da diversi giorni il Palermo sta cercando di chiudere la trattativa che dovrebbe portare Dennis Johnsen in rosanero, ma la Cremonese stava temporeggiando per la ricerca del sostituto. Qualcosa, però, al netto di tutto, sembra essersi mosso.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la trattativa sembra a un passo dalla chiusura, e sabato - dopo che la formazione di mister Filippo Inzaghi avrà affrontato il Modena in un annunciato big match che si preannuncia da sold out - potrebbe esser il passaggio del calciatore alla compagine siciliana, con la formula del titolo definitivo: sul piatto sembrano esserci tre anni e mezzo di contratto, con l'operazione complessiva (ingaggio e cartellino) che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni.

Non resta quindi che attendere l'eventuale sviluppo del tutto, anche se dalla Sicilia filtra molto ottimismo in merito.