Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo

Si parla ormai da tempo dell'addio che sta per consumarsi tra Armando Izzo e il Monza, con il giocatore che fa chiaramente gola in Serie B. Da giorni l'Avellino sta trattando con club e giocatore - lo stesso ha aperto a un suo ritorno in Irpinia - ma quest'oggi, come abbiamo riportato, lo Spezia ha provato a inserirsi nella trattativa; ma niente da fare per la formazione ligure, almeno stando a quelle che sono le ultime notizie, che emergono da Sky Sport e vedono i campani a un passo dalla chiusura dell'accordo.

Come infatti riportato, nella giornata di domani si conta di chiudere la trattativa, dopo l’intesa di massima già trovata, con l'Avellino che riabbraccerà quindi il classe 1992, che proprio in biancoverde ha iniziato il suo percorso professionistico.

Ricordiamo intanto che, alla vigilia della gara contro il Frosinone, anche il trainer del Monza Paolo Bianco si era espresso sulla questione, che aveva portato alla mancata convocazione di Izzo: "Queste situazioni le abbiamo vissute nella prima parte della stagione con altri giocatori. Armando ha chiesto di non giocare per una questione contrattuale, sta bene ma ha detto di no. Per me è fondamentale il gruppo, tutti importanti nessuno indispensabile. Io come allenatore e la società ne prendiamo atto”.