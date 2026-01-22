Atalanta, Zappacosta: "Perdere così fa male, dopo il primo gol ci siamo un po' sfaldati"

L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro l’Athletic Bilbao perso per 2-3 e valido per la League Phase di Champions.

Dal 58' cosa è successo?

"E' davvero un peccato, avevamo approcciato la partita molto bene. Abbiamo avuto tantissime occasioni nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo. Poi su un lancio lungo abbiamo concesso il primo gol e ci siamo sfaldati un pochino. Abbiamo concesso altri due gol nell'arco di cinque o sei minuti per errori abbastanza grossolani. Perdere così è veramente brutto e fa male".

Questione di testa?

"Non credo, oggi l'approccio era stato giusto. Vincevamo tutte le seconde palle e stavamo giocando bene anche tecnicamente. C'è stato un calo di tensione in quei dieci minuti, che a questi livelli non deve accadere. Hanno avuto tre occasioni e hanno fatto tre gol".