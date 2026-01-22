Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica

Spalletti batte Mourinho, la Juventus piega 2-0 il Benfica nella partita della 7^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2025/26 grazie ai gol messi a segno all'inizio del secondo tempo da Thuram e McKennie per ottenere l'aritmetica certezza di essere qualificata almeno al turno dei playoff. Con ancora una residua speranza di conquistarsi gli ottavi che resiste, per quanto complicato sia.

Nella sua analisi del post-partita l'allenatore Luciano Spalletti è soddisfatto di quanto mostrato dalla sua Juventus, anche se non nasconde di aver vissuto la sfida con un pizzico di tensione: "La partita era importante, ci viene addosso roba se non portiamo a casa risultati come questi, ci si arriva carichi con un po' di tensione. Abbiamo fatto una buona gara, ci avevano abituati bene e non siamo riusciti a fare i soliti numeri di possesso".

Più dimesso invece Jose Mourinho. Il Benfica non è ancora matematicamente del tutto fuori dai giochi in Champions League, ma rimane di fatto appeso a un vero e proprio miracolo: Questa la lettura della partita fatta dallo Special One in conferenza stampa: "Devi fare gol e giocare come abbiamo giocato, dominare come abbiamo dominata, avere il coraggio che abbiamo avuto. Devi poi tradurlo in fare gol e vincere, altrimenti apri la porta alla sofferenza. Sfortunatamente io ero in panchina come uno che ha 1250 partite di esperienza e ho detto al mio collega alla mia destra: ‘Se non faremo gol soffriremo".