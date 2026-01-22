Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Gli ascolti del campionato di Serie A continuano a far registrare dati positivi, anche nella 22ª di campionato. Il turno si è infatti chiuso appena sotto i 6,7 milioni di spettatori sull'OTT: è il secondo miglior dato stagionale, il primo se si escludono le giornate con gare in chiaro. Al primo posto resta infatti solida la decima giornata, con 7,6 milioni grazie a Milan-Roma visibile gratuitamente da tutti.
La patita più seguita in assoluto è stata Milan-Lecce: oltre 1,1 milioni di spettatori. Seguono Napoli-Sassuolo (961.509 spettatori) e Cagliari-Juventus (911.902 spettatori, co-esclusiva su Sky). A quota 836.539 spettatori Udinese-Inter, altra sfida con una big in campo.
