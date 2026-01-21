TMW Radio Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Novara, Federico Boveri, che ha fatto il punto sulla formazione azzurra, ancora invischiata nella lotta salvezza in un raggruppamento - il Girone A - dominato dal Vicenza.

"I 24 punti che abbiamo oggi in classifica rappresentano un bottino un po’ scarso - dice il dirigente -, inferiore a quelle che erano le aspettative iniziali. Tuttavia quest’estate abbiamo cambiato molto, investendo e puntando su tanti giovani. La struttura della squadra è stata in gran parte rinnovata e quindi confidiamo che il tempo e il lavoro possano riportarci a una posizione di classifica migliore, consentendoci pian piano di portare questi colori il più in alto possibile. [...] Nel nostro girone, ci sono tutte formazioni di categoria contro le quali è difficile vincere. Lo dimostrano anche i nostri risultati: abbiamo collezionato ben 15 pareggi, penso sia quasi un record. È un campionato molto equilibrato, con squadre preparate, in cui ogni domenica bisogna lottare per conquistare i tre punti".

Siamo nel pieno del mercato. Cosa devono aspettarsi i tifosi del Novara, considerando che mancano circa una decina di giorni alla chiusura?

"Come dicevo prima, abbiamo fatto tantissimo quest’estate: ora stiamo lavorando soprattutto per permettere a qualche ragazzo che ha avuto meno spazio di trovare maggiore continuità, ma allo stesso tempo restiamo vigili e pronti, negli ultimi giorni di mercato, per cogliere eventuali opportunità che possano aiutare la squadra, il mister e migliorare il valore complessivo dell’organico".

Prima di salutarci parliamo della prossima grande partita: Novara-Pro Patria. Sono in palio punti importanti...

"Sì, ci aspettano due derby: prima la Pro Patria e poi la Pro Vercelli. Sono partite fondamentali in cui dobbiamo dimostrare di valere più di quanto dica oggi la classifica. Sono convinto che lo faremo, perché la squadra sta lavorando forte, ha fame e voglia di dimostrare il proprio valore. Domenica ci aspetta una gara importante: dobbiamo iniziare a vincere per rientrare nella parte di classifica che credo spetti al Novara".