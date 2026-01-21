L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio

La notte che doveva ipotecare la qualificazione dell'Atalanta si rivela un incubo. Gli orobici, dopo un gran primo tempo, si suicidano nella ripresa a causa di un quarto d'ora di sbandamento totale che rianima un Athletic che per quasi un'ora aveva palesato tutti i problemi visti nelle precedenti 6 partite. Vincono i baschi 2-3 e il discorso ottavi di finale è ora rimandato di una settimana. E la Dea non sarà nemmeno padrona del suo destino.

Partita che si era messa subito molto bene: Atalanta avanti al 16' con Scamacca che di testa raccoglie un traversone di Zalewski e supera Unai Simon. La squadra di Palladino viaggia sul velluto, sfrutta le ali in gran spolvero e i trequartisti che tagliano la difesa ospite come una lama sul burro. Zalewski conquista falli e costringe gli uomini di Valverde a interventi da cartellino giallo, De Ketelaere palla al piede risulta a volte irresistibile e sfiora il raddoppio, prima dell'intervallo, con un colpo di testa che prende il palo.

Nella ripresa stesso canovaccio, fino al 58'. L'errore dell'Atalanta è di non chiudere la partita, l'Athletic trova il pari con Guruzeta in tre passaggi e da lì cambia tutto: il colpo incassato è durissimo, gli orobici sbandano, Navarro fa letteralmente quello che vuole. Dopo aver servito l'assist per l'1-1 manda in rete anche Serrano e infine segna anche lui. Al 74' l'Athletic è sull'1-3. Palladino prova a rianimare disperatamente l'Atalanta con i cambi e qualcosa ne esce fuori, ma tardivamente: cross di Samardzic, assist di Lookman e gol di Krstovic. Tutti nuovi entrati. Non basta, il 2-3 serve a rimettere in gioco l'Athletic nella corsa a un posto playoff. La qualificazione dell'Atalanta ora passa dalla trasferta a Bruxelles fra sette giorni.