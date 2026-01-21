TMW Radio Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"

"Io tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi direi che, tutto sommato, vedo un buon campionato. Dispiace molto per quello che è successo e che continua purtroppo a succedere: l’anno scorso alcune squadre sono fallite, quest’anno il Rimini, ora c’è il problema della Triestina e del Trapani. Sono situazioni che mi colpiscono profondamente, perché vanno a falsare i campionati, lasciano giocatori senza lavoro e creano scenari davvero delicati. Io queste situazioni le ho vissute in prima persona l’anno scorso e non le auguro a nessuno, perché si entra in dinamiche quasi drammatiche": esordisce così, nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, il Direttore Sportivo Claudio Ferrarese.

Che sul tema, da lui vissuto a Lucca, aggiunge poi: "Purtroppo non si riesce a trovare una soluzione strutturale: ogni anno accade qualcosa di simile e bisognerebbe davvero fermarsi a riflettere, farsi delle domande e cercare delle risposte, perché nemmeno ai tifosi tutto questo va bene".

Non manca però una nota di campo, al Girone C: "Sono felicissimo per il mio ex compagno Antonio Floro Flores, che sta facendo qualcosa di straordinario. Il Benevento, insieme al Catania, sta disputando un campionato eccezionale, mentre la Salernitana oggi è un po’ più indietro: parliamo comunque di un girone molto bello ed entusiasmante, nel quale fino alla fine ne vedremo delle belle. Del resto, appunto anche a Salerno, la struttura c’è, il direttore è di livello, non manca nulla. E attenzione: la Casertana sta stupendo tutti con un campionato importante. Il Cosenza per me è una buona squadra, anche se è in ritardo rispetto alle prime. Anche lì c’è una contestazione e una retrocessione da digerire. È una piazza importante, con poco entusiasmo in questo momento, ma meriterebbe ben altro".

Per l'intervista integrale, ascolta il podcast in allegato!