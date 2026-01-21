Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13

Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13TUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Claudia Marrone
Oggi alle 20:33Serie C
Claudia Marrone

Come fa sapere il CONI mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo (CLICCA QUI per la versione completa), "la Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

2. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 78/2025, presentato, in data 27 novembre 2025, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC".

Non cambia quindi la classifica del Girone A di Serie C, che continua a recitare ciò:

Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Inter U23 34, Alcione Milano 33, Renate 32, Trento 31, Giana Erminio 29, Lumezzane 29, Pro Vercelli 28, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Triestina, risoluzione consensuale con Tesser. In panchina torna Marino Triestina, risoluzione consensuale con Tesser. In panchina torna Marino
Allegretti: “Benevento solido, Triestina in confusione. Nel Girone B può succedere... Allegretti: “Benevento solido, Triestina in confusione. Nel Girone B può succedere di tutto"
Triestina, ancora Tesser a dirigere l'allenamento: "Sul mio esonero chiedete alla... Triestina, ancora Tesser a dirigere l'allenamento: "Sul mio esonero chiedete alla società"
Altre notizie Serie C
Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"... Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato... Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà... TMWIl Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa... TMWLatina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028 UfficialeGiugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di... Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Sambenedettese, Grillo passa al Teramo. Il portiere scende in D con la formula del... UfficialeSambenedettese, Grillo passa al Teramo. Il portiere scende in D con la formula del prestito
Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento" TMW RadioFerrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
4 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
5 Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
Immagine top news n.1 Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Immagine top news n.2 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
Immagine top news n.3 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.4 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.5 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.6 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.7 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Cheddira in volo da Milano: domani le visite mediche
Immagine news Serie A n.2 Bove riparte dall'Inghilterra. Chiellini annuncia: "Cerchiamo un attaccante". Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 La Juventus parte bene, poi viene fuori il Benfica: all'intervallo dello Stadium è 0-0
Immagine news Serie A n.4 Scamacca segna, CDK prende il palo: Atalanta avanti con merito sull'Athletic al 45'
Immagine news Serie A n.5 Corvino pesca dalla Svezia? Il Lecce ha presentato un'offerta per il centrale del Malmo Rösler
Immagine news Serie A n.6 Giuffredi contro Conte: "Bartesaghi al Milan, la Roma con un 2009, Pio Esposito nell'Inter..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.2 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.3 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Immagine news Serie B n.4 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.5 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Immagine news Serie B n.6 Il Frosinone blinda Ghedjemis: vicino il rinnovo fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.5 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.3 Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?