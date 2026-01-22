TMW Radio Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"

Durante la recente diretta di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Novara, Federico Boveri, che ha fatto il punto sulla formazione azzurra, ancora invischiata nella lotta salvezza in un raggruppamento - il Girone A - dominato dal Vicenza.

Alle porte, una sfida più che delicata, quella contro la Pro Patria, penultima in calssifica: ""I 24 punti che abbiamo oggi in classifica rappresentano un bottino un po’ scarso, inferiore a quelle che erano le aspettative iniziali. Tuttavia quest’estate abbiamo cambiato molto, investendo e puntando su tanti giovani. La struttura della squadra è stata in gran parte rinnovata e quindi confidiamo che il tempo e il lavoro possano riportarci a una posizione di classifica migliore, consentendoci pian piano di portare questi colori il più in alto possibile.

Ora ci aspettano due derby: prima la Pro Patria e poi la Pro Vercelli. Sono partite fondamentali in cui dobbiamo dimostrare di valere più di quanto dica oggi la classifica. Sono convinto che lo faremo, perché la squadra sta lavorando forte, ha fame e voglia di dimostrare il proprio valore. Domenica ci aspetta una gara importante: dobbiamo iniziare a vincere per rientrare nella parte di classifica che credo spetti al Novara".