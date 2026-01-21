TMW Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027

Avevamo parlato già diversi giorni fa di possibili uscite in casa Sorrento, e tra queste, come avevamo appunto anticipato, figurava il trequartista olandese Don Bolsius, che aveva avuto diverse richieste dalla Serie C, che la società campana stava valutando. E il responso definitivo sembra essere arrivato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 1998 ha raggiunto l'accordo con il Perugia, dove approderà a titolo definitivo: per lui, pronto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Non resta quindi che attendere l'ufficialità dell'operazione avvenuta, ma la sensazione è che a giorni sarà tutto comunicato.