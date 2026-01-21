TMW
Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
TUTTO mercato WEB
Avevamo parlato già diversi giorni fa di possibili uscite in casa Sorrento, e tra queste, come avevamo appunto anticipato, figurava il trequartista olandese Don Bolsius, che aveva avuto diverse richieste dalla Serie C, che la società campana stava valutando. E il responso definitivo sembra essere arrivato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 1998 ha raggiunto l'accordo con il Perugia, dove approderà a titolo definitivo: per lui, pronto un contratto fino al 30 giugno 2027.
Non resta quindi che attendere l'ufficialità dell'operazione avvenuta, ma la sensazione è che a giorni sarà tutto comunicato.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile