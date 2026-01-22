Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Edin Dzeko è atterrato a Dusseldorf nella tarda serata di ieri - mercoledì 21 gennaio - e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito prima della firma con lo Schalke 04.
Il centravanti bosniaco lascia la Fiorentina ad appena sei mesi dal suo arrivo, senza essere riuscito a lasciare il segno in una situazione molto difficile ma che Paolo Vanoli sta mettendo a posto. I viola lo hanno ceduto a titolo definitivo, con la società di Gelsenkirchen firmerà un contratto di appena sei mesi, ma con ricchi bonus in caso di promozione in Bundesliga a fine stagione.
