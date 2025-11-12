Curiosa scelta di Dodo: il terzino ha smesso di seguire la Fiorentina su Instagram

In un momento molto complicato in casa Fiorentina, un altro scossone arriva direttamente dai social. Senza alcun apparente motivo, Dodo, terzino destro del club viola, ha smesso di seguire su Instagram la società gigliata, suscitando sicuramente un po' di polemica tra i tifosi, che a questo punto si chiedono il motivo di questa presa di posizione, che resta un po' un mistero.

Nel corso della sua carriera vanta 130 presenze e 2 gol con la Fiorentina, 97 gettoni e 5 reti con lo Shakhtar Donetsk, 54 incontri con il Coritiba, 12 match e 2 centri con il Vitoria Guimaraes e un'apparizione con la Fiorentina Primavera per recuperare da un infortunio. Inoltre è sceso in campo 5 volte con il Brasile Under 23, 11 con l'Under 20 e 2 con l'Under 17, senza mai debuttare con la Nazionale maggiore. Nel suo palmares annovera un campionato ucraino, una Coppa di Ucraina e una Supercoppa Ucraina.

Il suo contratto, che è anche un tema di discussione con la Fiorentina, scadrà il 30 giugno 2027 e di conseguenza, qualora vogliano trattenerlo, Goretti e gli altri uomini mercato dovranno per forza trovare un accordo con lui e il suo entourage per il rinnovo.