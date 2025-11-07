De Rossi sposa il Genoa, Il Secolo XIX presenta il pensiero di Nela: "È l'uomo giusto"

Daniele De Rossi è da ieri il nuovo allenatore del Genoa. L'ex centrocampista della Roma torna in panchina e sposa il Grifone prendendo l'eredità di Patrick Vieira. Il Secolo XIX dedica una parte della sua prima pagina alla novità in casa rossoblu, arrivata a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Fiorentina, lanciando il pensiero di Sebino Nela: "De Rossi al lavoro. Nela: 'Per il Genoa è l'uomo giusto'".



Questa la nota del Genoa per annunciare l'arrivo in panchina del nuovo tecnico, che oggi verrà presentato alla stampa:

"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".