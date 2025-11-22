Neres si sblocca dopo 10 mesi e trafigge l'Atalanta: Napoli avanti dopo un quarto d'ora
Il Napoli si porta in vantaggio al quarto d'ora di gioco contro l'Atalanta. La firma è di David Neres, mandato in profondità dal bell'assist di Hojlund: a tu per tu con Carnesecchi l'ex Benfica e Ajax non sbaglia e col mancino la mette all'angolino, ritrovando un gol che in campionato mancava da ormai dieci mesi.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Atalanta a cura della redazione di TMW!
