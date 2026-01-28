Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Reggiana, innesto in attacco per Dionigi: dalla Juventus arrisa il ceco Sosna

Reggiana, innesto in attacco per Dionigi: dalla Juventus arrisa il ceco Sosna
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:50Serie B
Tommaso Maschio

La Reggiana ha rinforzato il proprio reparto offensivo con un giovane talento proveniente dalle giovanili della Juventus. Si tratta dell'esterno ceco Adam Sosna che in questa stagione è sceso in campo cinque volte con i bianconeri. Questo il comunicato:

"È ufficiale il prestito di Adam Sosna alla Reggiana, fino al termine della stagione 2025/2026.

Cessione temporanea, dunque, al club emiliano per il classe 2007 ceco che è arrivato in bianconero nel 2023 per vestire la maglia della formazione Under 17 del Club, con la quale si è messo in mostra a suon di reti.

Dieci, poi, le gare giocate in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni, dove Adam ha messo a segno una rete, in UEFA Youth League, contro il Bodo/Glimt.

Ora è pronto ad affrontare questa nuova sfida".

