Reggiana, innesto in attacco per Dionigi: dalla Juventus arrisa il ceco Sosna
La Reggiana ha rinforzato il proprio reparto offensivo con un giovane talento proveniente dalle giovanili della Juventus. Si tratta dell'esterno ceco Adam Sosna che in questa stagione è sceso in campo cinque volte con i bianconeri. Questo il comunicato:
"È ufficiale il prestito di Adam Sosna alla Reggiana, fino al termine della stagione 2025/2026.
Cessione temporanea, dunque, al club emiliano per il classe 2007 ceco che è arrivato in bianconero nel 2023 per vestire la maglia della formazione Under 17 del Club, con la quale si è messo in mostra a suon di reti.
Dieci, poi, le gare giocate in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni, dove Adam ha messo a segno una rete, in UEFA Youth League, contro il Bodo/Glimt.
Ora è pronto ad affrontare questa nuova sfida".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.