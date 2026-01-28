A Baturina il premio "Rising Star Of The Month" di gennaio. De Siervo: "Emoziona il pubblico"

Il premio Rising Star Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Como Martin Baturina. La consegna del trofeo - si legge nel comunicato della Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Como-Atalanta, in programma domenica 1° febbraio alle 15.00 al Sinigaglia” di Como.

Per decretare il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1° gennaio 2003), sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª di Serie A (tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye

“Martin Baturina è l’ennesimo giovane talento che il calcio italiano ha saputo mettere in evidenza e valorizzare - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Conclusioni perfette per qualità e precisione, la capacità di inventare assist e la costante presenza negli ultimi 20 metri rendono il croato un giocatore imprevedibile e soprattutto capace di emozionare il pubblico. Arrivato quest’estate in un gruppo già ricco di talento, Baturina ha saputo aspettare il suo momento, si è ambientato sotto la guida di Cesc Fabregas e ha ripagato il suo allenatore e il Como con 3 gol e 2 assist nelle 4 partite disputate a gennaio, garantendo punti importantissimi a un Club in piena lotta per un posto di prestigio nelle prossime Coppe europee”.