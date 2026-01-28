Sorrento, Cappiello: “Capezzi conferma le nostre ambizioni. Pronti ad altri innesti”

Attraverso i propri canali ufficiali il Sorrento ha pubblicato una nota ufficiale in chiave mercato a firma del presidente Giuseppe Cappiello. Ecco il testo:

“L’acquisto di un calciatore importante come Capezzi non fa che confermare la volontà del Sorrento di perseguire con determinazione il proprio obiettivo stagionale che, non va dimenticato, è la salvezza. Abbiamo intenzione di intervenire ancora sul mercato in entrata per rendere più omogeneo l’organico a disposizione di mister Serpini ma va ricordato innanzitutto che, al momento, siamo in linea con quelli che sono i programmi che la società ha espresso sin dall’alba di un campionato che sapevamo essere il più difficile dell’ultimo triennio, sia per il valore delle rivali che per il fatto che, ancora una volta, ci ritroviamo a giocare per l’intera stagione lontani dallo stadio Italia. Di conseguenza, ci tengo a far capire a tutti il valore che questa categoria ha per l’intera città di Sorrento, per i nostri tifosi e logicamente per noi come società visto che facciamo enormi sacrifici sia economici, grazie anche al nostro main sponsor, che logistici per provare a restare tra i professionisti. Ecco perché, nell’assumerci anche la responsabilità di qualche errore che avremo certamente compiuto, ci tengo come presidente a chiedere all’ambiente di compattarsi al fianco di mister Serpini e della squadra, che sono sicuro non lesinerà neppure una stilla di energia per cercare di portare la barca in porto. Sappiamo che ci attendono sfide difficili, a partire da quella con il Catania, ma allo stesso tempo siamo convinti delle potenzialità dei nostri calciatori che hanno già dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi avversaria con coraggio e abnegazione”.