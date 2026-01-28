Coppa Italia Serie C, il Latina è la prima finalista: battuto 2-1 il Renate

Il Latina è la prima finalista della Coppa Italia Serie C. Dopo l'1-1 della gara d'andata, la squadra di Volpe ha battuto 2-1 il Renate al Francioni grazie alle reti di Dutu e Parigi, intervallate dal gol del Renate di Bonetti.

Alle 18 il fischio d'inizio dell'altra semifinale: una fra Potenza e Ternana affronterà il Latina in finale, con il Potenza che aveva vinto 1-0 la gara d'andata.