Camarda si è operato alla spalla, la nota del Lecce. Non farà rientro ora al Milan

Tutto confermato, come da anticipazioni nella giornata di oggi il giovane attaccante Francesco Camarda è stato operato alla spalla, per provare a risolvere i problemi che lo affliggono da un po' nella zona corporea.

La conferma dell'intervento a Camarda è stata data dal Lecce, che ha pubblicato un bollettino medico mediante i propri canali ufficiali di comunicazione: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano".

E adesso, che ne sarà di Camarda? Le voci di mercato dei giorni scorsi ipotizzavano anche che il prestito al Lecce venisse interrotto, ma stando alle ricostruzioni più recenti e quotate il futuro prossimo dell'attaccante classe 2008 sarà ancora con i salentini, almeno fino al termine della stagione. Su questa scelta incide anche il fatto che, data la giovane età, Camarda non incida a livello numerico nelle liste Over-23 per la Serie A.