Foggia, pazza idea per l'attacco: il club sogna il ritorno di Davide Merola
Il nuovo Foggia targato Casillo-De Vitto sogna il grande colpo in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto raccolto da TMW i satanelli avrebbero messo nel mirino Davide Merola, attaccante classe 2000 del Pescara.
Il contratto del giocatore scadrà nel 2028, ma il Delfino non si opporrebbe alla sua cessione, soprattutto dopo l'arrivo di Lorenzo Insigne. Il giocatore avrebbe aperto al ritorno a Foggia, squadra in cui ha militato nella stagione 2021/22 lasciando un ottimo ricordo dalle parti dello Zaccheria: 13 gol e 4 assist in 32 presenze fra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria.
