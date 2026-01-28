Trinchera annuncia: "Chiuso il mercato del Lecce in entrata". Il quadro delle operazioni

"Consideriamo il mercato in entrata definitivamente chiuso, contrariamente a quello in uscita". A parlare così, in merito alle operazioni di calciomercato del Lecce in questa sessione invernale di calciomercato, è direttamente il ds del club salentino, Stefano Trinchera, intervenuto in conferenza stampa per presentare Omri Gandelman (uno dei volti nuovi): "I calciatori che ci chiederanno di andare via perché hanno giocato poco o niente, li lasceremo partire alle giuste condizioni. L'organico è al completo, non abbiamo le intenzioni di rimpiazzare eventuali uscite".

E, allora, prendendo per assodate le parole del dirigente, qual è il quadro delle operazioni in entrata messe a segno dal Lecce? Detto di Gandelman (mediano classe 2000 prelevato a titolo definitivo dal KAA Gent, contratto fino al 2029 con opzione per la stagione successiva), per il centrocampo è arrivato anche Sadik Fofana, classe 2003 acquistato - sempre a titolo definitivo - dal Grazer. Infine, per quanto riguarda sempre la mediana, ecco Oumar Ngom, centrocampista 21enne prelevato dall'Estrela Amadora (lo stesso club dal quale nelle ultime due stagioni il salentini hanno prelevato i vari Gaspar, Tiago Gabriel e Veiga). Ultimo in ordine cronologico, invece, è il colpo Walid Cheddira (titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva), attaccante classe 1998 che ha giocato in prestito al Sassuolo in questa prima parte di stagione ma di proprietà del Napoli.

Di seguito gli acquisti e le cessioni ufficiali del Lecce in questa sessione invernale di calciomercato:

Acquisti - Gandelman (Gent, D), Fofana (Grazer AK, D), Ngom (Estrela Amadora, D), Cheddira (Napoli, P)

Cessioni - Rafia (Cen, Esperance, D), Guilbert (Dif, S)