Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Gasperini conferma: "Serie A prioritaria rispetto all'Europa". E scherza sul centravanti

Roma, Gasperini conferma: "Serie A prioritaria rispetto all'Europa". E scherza sul centravantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:02Serie A
Dimitri Conti

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Panathinaikos, ultima sfida nel maxi-girone, con i giallorossi che vincendo si garantirebbero l'accesso diretto agli ottavi di finale: "La nostra intenzione è di evitare se possibile il playoff, all'ultima partita saremmo dentro le prime otto ma l'ultima giornata è sempre la più insidiosa, perché si arriva tutti con acciacchi e con dei giocatori fuori. In questo momento della stagione il campionato è prioritario rispetto all'Europa".

Abbiamo visto meglio Angelino, è un'impressione corretta?
"In questi ultimi dieci giorni ha vissuto un'ottima ripresa, tutti i suoi valori sono in crescita: speriamo abbia superato le difficoltà e di riavere il giocatore di prima".

Più una partita come con lo Stoccarda o come col Milan?
"Numericamente siamo pochi, è difficile. Ci sono tanti esterni e pochi attaccanti, ma faremo il massimo. Evitare il playoff sarebbe meglio".

Chi è il favorito per giocare da prima punta?
"Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e N'Dicka, che sono molto bravi e fanno anche dei gol (ride, ndr)".

C'è ancora qualche acquisto possibile da qui a fine mercato? Magari l'esterno di piede destro?
"Non so, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci gli ultimi giorni. Arrivati a questo punto, prima si chiude e meglio è".

La Roma sta andando oltre le aspettative?
"È dall'inizio che cerchiamo di fare il massimo e stare dentro ogni competizione, tutte le partite sono state occasioni di crescita. La prova contro il Milan ci ha soddisfatti, ma anche le altre ultime. Nelle difficoltà che si sono create a gennaio, con giocatori fuori ed emergenza nei reparti, c'è stata un'ulteriore accelerata di tutto il gruppo, capace di ottenere risultati importanti e di riportarci in alto in classifica. Cerchiamo di ottenere il massimo, ma adesso questo gruppo ha una consapevolezza molto più alta rispetto a qualche settimana fa".

Articoli correlati
Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Gasperini punge i rivali: "Roma è una città un po' laziale e molto romanista" Gasperini punge i rivali: "Roma è una città un po' laziale e molto romanista"
Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"... Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Altre notizie Serie A
Udinese, nome nuovo per l'attacco: trattativa avviata per Yannick Eduardo del Lipsia... Udinese, nome nuovo per l'attacco: trattativa avviata per Yannick Eduardo del Lipsia
In attesa del rientro, Dumfries continua a far gola a due big: l'Inter ci penserà... In attesa del rientro, Dumfries continua a far gola a due big: l'Inter ci penserà in estate
Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea UfficialeRoma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Parma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"... UfficialeParma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"
Pafos, Giaretta: "Bello essere ancora in corsa in Champions. Chelsea un po' come... Pafos, Giaretta: "Bello essere ancora in corsa in Champions. Chelsea un po' come il Como"
Roma, Gasperini: "Proveremo ad andare agli ottavi, ma i playoff non mi preoccupano"... Live TMWRoma, Gasperini: "Proveremo ad andare agli ottavi, ma i playoff non mi preoccupano"
Roma, Tsimikas: "Il ritorno al Liverpool? Sono concentrato sulla mia squadra" Live TMWRoma, Tsimikas: "Il ritorno al Liverpool? Sono concentrato sulla mia squadra"
Roma, domani ad Atene c'è il Panathinaikos in Europa League: le immagini della rifinitura... TMWRoma, domani ad Atene c'è il Panathinaikos in Europa League: le immagini della rifinitura
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
5 Lazio, ieri nuovo colloquio tra Sarri e Romagnoli: ora il centrale rischia di saltare il Genoa
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Immagine top news n.1 Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.2 Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recupero
Immagine top news n.3 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.4 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.5 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.6 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.7 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Questo è un Como che può puntare veramente alla zona Champions"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il danno e la beffa: l'infortunio può costare a Dovbyk il posto in lista UEFA con la Roma
Immagine news Serie A n.2 Udinese, nome nuovo per l'attacco: trattativa avviata per Yannick Eduardo del Lipsia
Immagine news Serie A n.3 In attesa del rientro, Dumfries continua a far gola a due big: l'Inter ci penserà in estate
Immagine news Serie A n.4 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Immagine news Serie A n.5 Parma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"
Immagine news Serie A n.6 Pafos, Giaretta: "Bello essere ancora in corsa in Champions. Chelsea un po' come il Como"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Sampdoria blinda il giovane Conti: ha firmato un contratto fino al 2030
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, arriva dalla Lazio un innesto per il centrocampo: è il giovane Pinelli
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, innesto in attacco per Dionigi: dalla Juventus arrisa il ceco Sosna
Immagine news Serie B n.4 Empoli, terza avventura in azzurro per Romagnoli: il difensore arriva dalla Sampdoria
Immagine news Serie B n.5 Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior Ligue
Immagine news Serie B n.6 Vis Pesaro, il rinforzo sulla corsia mancina arriva dal Torino: preso Gioacchino Barranco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, il ferie-gate giunge alla conclusione: risoluzione contrattuale con 4 giocatori
Immagine news Serie C n.2 Zallu, il primo gol fra i professionisti e il mercato. Diversi club di B monitorano l'esterno del Gubbio
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Cappiello: “Capezzi conferma le nostre ambizioni. Pronti ad altri innesti”
Immagine news Serie C n.4 Foggia, pazza idea per l'attacco: il club sogna il ritorno di Davide Merola
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il Latina è la prima finalista: battuto 2-1 il Renate
Immagine news Serie C n.6 Foggia, volto nuovo a centrocampo: dalla Ternana arriva in prestito Federico Romeo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.3 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping