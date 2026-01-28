Roma, Gasperini conferma: "Serie A prioritaria rispetto all'Europa". E scherza sul centravanti

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Panathinaikos, ultima sfida nel maxi-girone, con i giallorossi che vincendo si garantirebbero l'accesso diretto agli ottavi di finale: "La nostra intenzione è di evitare se possibile il playoff, all'ultima partita saremmo dentro le prime otto ma l'ultima giornata è sempre la più insidiosa, perché si arriva tutti con acciacchi e con dei giocatori fuori. In questo momento della stagione il campionato è prioritario rispetto all'Europa".

Abbiamo visto meglio Angelino, è un'impressione corretta?

"In questi ultimi dieci giorni ha vissuto un'ottima ripresa, tutti i suoi valori sono in crescita: speriamo abbia superato le difficoltà e di riavere il giocatore di prima".

Più una partita come con lo Stoccarda o come col Milan?

"Numericamente siamo pochi, è difficile. Ci sono tanti esterni e pochi attaccanti, ma faremo il massimo. Evitare il playoff sarebbe meglio".

Chi è il favorito per giocare da prima punta?

"Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e N'Dicka, che sono molto bravi e fanno anche dei gol (ride, ndr)".

C'è ancora qualche acquisto possibile da qui a fine mercato? Magari l'esterno di piede destro?

"Non so, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci gli ultimi giorni. Arrivati a questo punto, prima si chiude e meglio è".

La Roma sta andando oltre le aspettative?

"È dall'inizio che cerchiamo di fare il massimo e stare dentro ogni competizione, tutte le partite sono state occasioni di crescita. La prova contro il Milan ci ha soddisfatti, ma anche le altre ultime. Nelle difficoltà che si sono create a gennaio, con giocatori fuori ed emergenza nei reparti, c'è stata un'ulteriore accelerata di tutto il gruppo, capace di ottenere risultati importanti e di riportarci in alto in classifica. Cerchiamo di ottenere il massimo, ma adesso questo gruppo ha una consapevolezza molto più alta rispetto a qualche settimana fa".