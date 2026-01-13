Ngom ha firmato col Lecce fino al 2029 con opzione. Il comunicato con i dettagli del contratto

Dopo l'ufficialità arrivata col deposito del contratto in Lega Serie A, arriva anche il comunicato dello stesso Lecce che annuncia il terzo colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato: si tratta di Oumar Ngom, centrocampista 21enne prelevato dall'Estrela Amadora (lo stesso club dal quale nelle ultime due stagioni il salentini hanno prelevato i vari Gaspar, Tiago Gabriel e Veiga).

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oumar Ngom dal C.F. Estrela da Amadora. Il centrocampista classe 2004 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 79", il comunicato del Lecce nel quale vengono ufficializzati anche i termini del contratto del nazionale della Mauritania con doppio passaporto francese.

I numeri di Ngom in carriera. Fino a oggi il classe 2004 vanta 47 presenze e 3 gol con il Pau, 3 apparizioni e una rete con la seconda squadra del Pau, 9 gettoni e un gol con lo Chamois Niort, 31 apparizioni e 3 reti con la seconda squadra del Niort e infine 12 match con l'Estrela Amadora, con cui aveva un contratto valido fino al 2029. Inoltre è sceso in campo 13 volte con la selezione nazionale della Mauritania.