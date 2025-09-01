Ufficiale Nico Gonzalez lascia la Juventus, l'argentino è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid

Adesso è ufficiale, Nico Gonzalez lascia la Juventus e riparte dall'Atletico Madrid. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: Dopo una stagione in bianconero, si separano le strade tra la Juventus e Nico González. L’attaccante argentino proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione.

E ancora, prosegue il comunicato della Juventus: "Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Nico ha collezionato presenze importanti contribuendo al percorso della squadra in campionato e in Europa. La sua professionalità e il suo impegno non sono mai mancati nel corso di questi mesi insieme. Nico ci saluta con 40 presenze, 5 gol e 4 assist: è stato uno degli otto giocatori della Juventus 24/25 a collezionare in tutte le competizioni almeno 4 gol e almeno 4 assist, con Thuram, Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Weah, Mbangula e McKennie.

Prosegue e conclude la nota: "A lui vanno i ringraziamenti di tutti noi per quanto fatto insieme e l’augurio per il futuro della sua carriera".