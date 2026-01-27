Axel Disasi torna a piacere in Serie A. Sul difensore del Chelsea spunta la Fiorentina

La Fiorentina, reduce questa sera dal ko interno contro il Como (1-3) negli ottavi di Coppa Italia che di fatto la estromette dalla competizione, continua a monitorare il mercato in questi ultimissimi giorni della sessione invernale che ricordiamo si concluderà il 2 febbraio alle 20.

In questo senso, riporta Sky Sport, la ricerca di un nuovo difensore porta anche al nome di Axel Disasi, francese classe '98 di proprietà del Chelsea. Sul calciatore nelle scorse settimane si erano mosse Milan e Roma, con i Blues che tre anni fa lo hanno prelevato dal Monaco per 45 milioni di euro. Legato al club inglese con un contratto fino al 2029, Disasi è comunque fuori dai piani del Chelsea: da domani si capirà meglio la fattibilità dell'operazione, ma anche l'eventuale apertura del difensore alla soluzione Fiorentina.