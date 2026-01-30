Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Slot pensa alla sfida contro il Newcastle: "Ogni singola partita è cruciale"

Liverpool, Slot pensa alla sfida contro il Newcastle: "Ogni singola partita è cruciale"
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 22:11Calcio estero
Andrea Piras

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Liverpool Arne Slot si è soffermato sul prossimo match di campionato il Newcastle: "Penso che sia fondamentale per tutta la stagione. Ogni singola partita è cruciale, ma il modo in cui ci siamo posizionati ora probabilmente rende ogni partita ancora più cruciale, perché è sicuramente quello che vogliamo raggiungere.

Quindi è una partita cruciale, come lo è la prossima, come lo è anche la prossima. Abbiamo sperimentato quanto sia difficile giocare contro il Newcastle nel mio anno e mezzo di permanenza qui. È sempre stata una partita molto dura, una partita molto dura per noi, ma anche per loro. Quindi, una grande partita da attendere con ansia perché entrambi abbiamo ottenuto un buon risultato durante la settimana e una partita in casa ad Anfield è sempre qualcosa da attendere con ansia.

Il risultato contro il Qarabag dà una carica a tutti? Preferisco vincere che perdere quella partita, quindi questo è sempre d'aiuto. Ogni partita che si vince aiuta, in primo luogo perché ci siamo qualificati per gli ottavi e, in secondo luogo, perché è stata una bella vittoria con buone prestazioni e giocatori che hanno segnato gol. È sempre utile. Ma siamo pienamente consapevoli del fatto che una vittoria non basta a questo club. Quindi, la prossima si avvicina rapidamente con il Newcastle e sono sicuro al 100% che quella partita sarà una sfida più impegnativa di quella che abbiamo affrontato mercoledì. Ma vincere è sempre utile. Soprattutto se abbiamo perso all'ultimo minuto a Bournemouth, è sempre bello avere un feeling migliore durante la settimana".

