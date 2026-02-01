Liverpool, Slot e l'intesa Ekitike-Wirtz: "Non è un sorpresa, più giocano meglio è"

Settimana da sogno per il Liverpool, iniziata demolendo il Qarabag in Champions con un tennistico 6-0 e proseguita con il 4-1 in Premier ai danni del Newcastle. Al termine del match contro i Magpies, il tecnico dei Reds Arne Slot ha parlato così in conferenza stampa: "Dopo la partita di Bournemouth ho chiesto ai giocatori di migliorare in entrambe le aree, perché nel frattempo facevamo tante cose a un livello così alto. Nelle ultime due partite, segnando 10 gol e subendone solo una, penso di poter affermare con certezza che ci sia stato un grande miglioramento. Quindi sì, lieto e contento di aver ottenuto questi due risultati. Ma a causa dei tanti punti che abbiamo perso, siamo anche consapevoli che questo non è certamente sufficiente".

Ekitike in evidenza con una doppietta, confermando di essere stato un grande colpo dell'estate: "Sì, ma non solo lui: penso che anche gli altri nostri acquisti abbiano giocato un'ottima partita". Grande intesa tra il francese e Wirtz: "Non credo che sia una sorpresa per nessuno: sicuramente non per me perché più giocatori giocano insieme, più riescono a trovare un'intesa. Loro possono giocare più spesso insieme, noi possiamo giocare più spesso con la stessa squadra o le stesse combinazioni e, come ha dimostrato la scorsa stagione, più si gioca insieme, meglio è. Ora è sempre più possibile e quindi puoi anche vedere che le connessioni stanno migliorando sempre di più, non solo con questi due ma anche con altri giocatori".

Chiusura su Konaté, autore del quarto gol e in un momento non facile per via della morte del padre: "Quando ha visto tutti i problemi difensivi, mi ha chiamato all'inizio di questa settimana per dirmi: «Voglio tornare ad aiutare la squadra contro il Newcastle», ed è tornato mercoledì, si è allenato due volte con noi e oggi non solo ha segnato un gol, ma penso che abbia giocato una grande partita: i tifosi sono stati davvero riconoscenti per tutta la gara, come i suoi compagni di squadra nel momento in cui è entrato nello spogliatoio dopo il fischio finale".