Slot approva l'acquisto di Jacquet: "Ha un talento davvero enorme per la sua età"

Il Liverpool ha concluso l’accordo per il trasferimento di Jeremy Jacquet dal Rennes. Il giovane difensore francese, classe 2006, si unirà ai Reds a partire dalla prossima stagione e terminerà l’attuale campionato di Ligue 1 con i bretoni. Lunedì, nell’ultimo giorno del mercato invernale, gli inglesi hanno ufficializzato l’ingaggio per una cifra stimata di 70 milioni di euro, stabilendo un nuovo record di cessione per i rossoneri francesi, che hanno migliorato il precedente trasferimento di Doku al Manchester City per 60 milioni.

L’allenatore Arne Slot ha espresso grande entusiasmo per il nuovo arrivo: "È molto emozionante, perché Jacquet ha un talento enorme, forse ancora più grande considerando la sua età", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City. Jacquet rappresenta una scommessa sul futuro: il Liverpool ha battuto la concorrenza, con Chelsea in prima fila, e dimostra ancora una volta la strategia del club di investire su giovani di grande talento, capaci di contribuire sia nel breve che nel lungo termine.

Slot ha però ricordato come spendere ingenti somme per giovani promesse non garantisca risultati immediati, citando casi come Florian Wirtz e Milos Kerkez, che stanno iniziando solo ora a rendere al massimo. Il rinforzo in difesa è comunque necessario, soprattutto considerando che Ibrahima Konaté non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e che gli anni passano per capitan van Dijk.