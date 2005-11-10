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Njie si è acceso e non si ferma più: 2 gol e 2 assist in 2 partite e futuro a tinte viola

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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:15Serie A
02.11.2026 22:15Serie A
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L'attaccante svedese è attualmente in prestito, ma da febbraio diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Alieu Njie ha vinto alla fine il premio di MVP di Sassuolo-Fiorentina. Con grande merito. Un assist e un gol, ma in entrambi i casi giocate praticamente inventate da lui. La conferma che l'attaccante svedese sta decollando.

Due reti e due assist nelle ultime due partite

Nel 2-4 della Fiorentina a Reggio Emilia, grande merito va al numero 25 che ha dato la scossa a una squadra sotto di un gol e incapace di impensierire Turati. Non appena si è acceso è cambiato tutto. Il gol dell'1-2 è una vera chicca e dà continuità a quanto fatto vedere nel turno precedente contro l'Atalanta: due reti e due assist nelle ultime due partite. Segno che il giocatore è on fire e che Vanoli deve insistere su di lui. "La squadra mi spinge a dare di più, voglio lavorare e fare bene per crescere e fare punti per la squadra. Ho esultato con il telefono perché ho visto su Youtube un giocatore fare così ma non posso dire chi è" ha dichiarato il giocatore a fine partita.

Vanoli ci punta forte

Arrivato negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, Njie ha avuto un inizio altalenante soffrendo anche le difficoltà della squadra. La sua fortuna è quella di aver ritrovato Paolo Vanoli, che lo conosce dai tempi del Torino e che lo ha fatto esordire: "Mi hanno criticato sui giovani, dopo 8 anni di nazionale, ma Njie l'ho fatto esordire io, come Cacciamani e altri. Penso che di giovani un po' me ne intendo. Njie ha potenzialità, come le ha Oulai, come Mastantuono, Valdepenas, Viery. Devono passare attraverso alti e bassi. Quando ci sono gli alti bisogna tenerli con i piedi per terra, quando ci sono i bassi bisogna prenderli in braccio. Questa squadra è costruita per il futuro, ci vuole pazienza, e i passi sono importanti" ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Futuro a tinte viola

Il futuro è suo ed è alla Fiorentina. Lui ne diventerà giocatore a tutti gli effetti, considerando le condizioni molto semplici per il riscatto: basta il primo punto ottenuto dalla viola a partire dal 1° febbraio: 12 milioni più 4 di bonus e contratto fino al 2031. Il Torino se ne è privato sacrificandolo all'altare delle esigenze tattiche. Con tanti ringraziamenti dei viola.

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