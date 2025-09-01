Ufficiale Nkounkou va a rinforzare il Torino: arriva dall'Eintracht Frankfurt

Il Torino ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo in granata di Niels Patrick Nkounkou. Il laterale lascia così la Bundesliga e rinforza i granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Eintracht Frankfurt - a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niels Patrick Nkounkou.

Nkounkou è nato a Pontoise, in Francia, il primo novembre 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Marsiglia, con la squadra B debutta il 20 dicembre 2017 contro il Tarbes Pyrénées. Nel 2020 viene acquistato a titolo definitivo dall'Everton, dove matura 7 presenze con un assist, per poi andare in prestito nella stagione 2021-22 allo Standard Liegi, collezionando 25 presenze. Nel 2022-23 passa al Cardiff: 18 presenze e un assist. Nel gennaio del 2023 il ritorno in Francia, al Saint-Etienne: 21 presenze, 6 gol e 8 assist in Ligue 2. Poi dalla stagione 2023-24 il trasferimento a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte: in Germania ha totalizzato complessivamente 63 presenze, con 3 gol e 3 assist, acquisendo inoltre esperienze nelle coppe europee con 8 partite in Europa League e 8 nella Conference League. Per lui anche 6 presenze con la Nazionale Under 21 della Francia e una con la Selezione olimpica transalpina a Tokyo nel 2021.

Tutto il Torino Football Club accoglie Niels Patrick Nkounkou con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".