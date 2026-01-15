Nkunku su rigore, il Como si fa rimontare allo scadere del primo tempo: 1-1 del Milan

Finisce 1-1 il primo tempo del Sinigaglia tra Como e Milan: Kempf apre i giochi al 10', dominio pressoché assoluto dei biancoblù che però sprecano troppe occasioni e su calcio di rigore guadagnato da Rabiot, Nkunku beffa Butez dal dischetto.

Kempf buca il Milan

Una partita di cartello sulle rive del Lago, il Como a sfidare un Milan bisognoso di punti per restare in scia dell’Inter capolista e non perdere terreno. I padroni del Sinigaglia sono partiti forte e subito imponendo il pallino del gioco e dettare i tempi di gioco, infatti ha impiegato solamente dieci giri d’orologio a stappare la partita. Un cioccolatino di Baturina servito su piatto d’argento a Kempf in area era solo da scartare, per superare Maignan 1-0. Solo un paio di sortite offensive tuttavia innocue del Milan. Nico Paz ha invece testato le qualità del portiere rossonero dopo una bordata di destro sul primo palo alla mezz’ora di gioco, susseguito da un autentico miracolo a cinque minuti dalla fine su Da Cunha.

Nkunku non perdona

Una palla scodellata da Vojvoda perfettamente per l’inserimento del centrocampista francese che invece di andare a botta sicura, invece il miracolo di Maignan ha negato il raddoppio. E incapace di arrotondare il vantaggio, il Como si è fatto riprendere entro lo scadere del primo tempo: Kempf ha fermato irregolarmente Rabiot in area, provando un rigore poi realizzato da Nkunku nel primo dei due minuti di recupero.