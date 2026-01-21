Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazione

Il Genoa non si è ancora regalato Tommaso Baldanzi, ma nel frattempo ha sondato una pista che porta a un difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, sono in corso dei sondaggi con lo Sheffield United per Nils Zatterstrom, che i rossoblù vorrebbero portare in Liguria con la formula del prestito secco fino a giugno. Da capire quale sarà la posizione degli inglesi.

Negli scorsi giorni, per non dire settimane, erano stati valutati Pablo Mari, ex Fiorentina che si è accasato all'Al Hilal di Simone Inzaghi, e Lucas Martinez Quarta, ex Fiorentina oggi al River Plate. I Millionarios però non hanno mai aperto al suo trasferimento e così il Grifone è virato sullo svedese. Non è comunque una trattativa agevole, ma i margini ci sono, con l'inserimento di un diritto di riscatto che non è da escludere.

Il classe 2005 in carriera vanta 41 presenze e 3 gol con il Malmo e un gettone con lo Sheffield United Under 21. Inoltre è sceso in campo una volta con la Svezia, 9 con l'Under 21 e 3 con l'Under 19. Il suo sarebbe anche un colpo in prospettiva. Il contratto del 20enne scadrà il 30 giugno 2029, tra 3 anni e mezzo.