Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazione

Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:35Serie A
Alessio Del Lungo

Il Genoa non si è ancora regalato Tommaso Baldanzi, ma nel frattempo ha sondato una pista che porta a un difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, sono in corso dei sondaggi con lo Sheffield United per Nils Zatterstrom, che i rossoblù vorrebbero portare in Liguria con la formula del prestito secco fino a giugno. Da capire quale sarà la posizione degli inglesi.

Negli scorsi giorni, per non dire settimane, erano stati valutati Pablo Mari, ex Fiorentina che si è accasato all'Al Hilal di Simone Inzaghi, e Lucas Martinez Quarta, ex Fiorentina oggi al River Plate. I Millionarios però non hanno mai aperto al suo trasferimento e così il Grifone è virato sullo svedese. Non è comunque una trattativa agevole, ma i margini ci sono, con l'inserimento di un diritto di riscatto che non è da escludere.

Il classe 2005 in carriera vanta 41 presenze e 3 gol con il Malmo e un gettone con lo Sheffield United Under 21. Inoltre è sceso in campo una volta con la Svezia, 9 con l'Under 21 e 3 con l'Under 19. Il suo sarebbe anche un colpo in prospettiva. Il contratto del 20enne scadrà il 30 giugno 2029, tra 3 anni e mezzo.

Articoli correlati
Genoa, occhi su Zätterström: si lavora con lo Sheffield United per un prestito con... Genoa, occhi su Zätterström: si lavora con lo Sheffield United per un prestito con diritto
Altre notizie Serie A
Bologna, per Dallinga tanto interesse in Francia. Il club chiede però un addio definitivo... Bologna, per Dallinga tanto interesse in Francia. Il club chiede però un addio definitivo
La Fiorentina e il mondo del calcio salutano Rocco Commisso: oggi alle 16 il funerale... La Fiorentina e il mondo del calcio salutano Rocco Commisso: oggi alle 16 il funerale a New York
Lazio, a 10 milioni Romagnoli può partire. Ma i rapporti con Sarri sono già tesi Lazio, a 10 milioni Romagnoli può partire. Ma i rapporti con Sarri sono già tesi
Napoli, Conte: "Faremo la conta. Mercato? Non so se il club vorrà intervenire o meno"... Napoli, Conte: "Faremo la conta. Mercato? Non so se il club vorrà intervenire o meno"
Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la... Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazione
Polverosi: "Arsenal super, ma la storia che l'Inter perda sempre con le grandi dà... Polverosi: "Arsenal super, ma la storia che l'Inter perda sempre con le grandi dà fastidio"
Ravanelli: "Non vedo una Juve senza Spalletti. Il contratto va rinnovato subito" Ravanelli: "Non vedo una Juve senza Spalletti. Il contratto va rinnovato subito"
Felipe Loyola al Pisa è quasi un'operazione in comproprietà. Con rivendita già fissata... Felipe Loyola al Pisa è quasi un'operazione in comproprietà. Con rivendita già fissata
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio
5 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.1 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.2 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
Immagine top news n.3 Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
Immagine top news n.4 Classifica Champions, l'Inter perde la top 8 ma il Napoli rischia anche il posto ai playoff
Immagine top news n.5 Avanti di un uomo e di un gol, il Napoli si fa rimontare a Copenaghen: 1-1 amaro in Champions
Immagine top news n.6 L'Inter regge l'urto quanto può: l'Arsenal è superiore e vince 1-3 a San Siro
Immagine top news n.7 Mourinho: "Si parla di me e di Spalletti, ma c'è la Champions e si gioca Juventus-Benfica"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"
Immagine news Serie C n.2 Gianluigi Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Immagine news Serie C n.3 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Fiorentina e il mondo del calcio salutano Rocco Commisso: oggi alle 16 il funerale a New York
Immagine news Serie A n.2 Lazio, a 10 milioni Romagnoli può partire. Ma i rapporti con Sarri sono già tesi
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Faremo la conta. Mercato? Non so se il club vorrà intervenire o meno"
Immagine news Serie A n.4 Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazione
Immagine news Serie A n.5 Polverosi: "Arsenal super, ma la storia che l'Inter perda sempre con le grandi dà fastidio"
Immagine news Serie A n.6 Ravanelli: "Non vedo una Juve senza Spalletti. Il contratto va rinnovato subito"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, obiettivo Silletti in caso di partenza di uno fra Obaretin e Curto
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, il club spinge per Lusuardi del Pisa: c'è già l'intesa con il difensore
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Riccio ai dettagli. Izzo resta un’idea, Leone nodo caldo
Immagine news Serie B n.4 Bari, mercato in fermento: Esteves vicino, riflessioni su Caso e Odenthal
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Segre in gol dopo 11 secondi: "Merito di Inzaghi". E sul futuro: "Qui a vita"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: la parata di Perucchini fa saltare Capuano
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: che Bra...vo Campedelli!
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: la Giana ha una difesa di Ferri
Immagine news Serie C n.5 Morte Di Nunno, Gaburro: "Disarmante schiettezza. A Lecco impresa straordinaria"
Immagine news Serie C n.6 Morte Di Nunno, Bonazzoli: "Diretto e schietto, teneva al Lecco. Vi racconto un aneddoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?