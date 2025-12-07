Non c'è Vlahovic? Spalletti senza centravanti: è una bocciatura per David e Openda

Privo di Dusan Vlahovic, che in settimana si è operato e ne avrà per diversi mesi, Luciano Spalletti cambia l’attacco della sua Juventus. Al centro finisce Kenan Yildiz, il 10 di cui i bianconeri non sanno fare a meno, e che questa sera nella tana di Antonio Conte agirà da falso nove. La novità tattica era nell’aria, e può anche essere legata all’impostazione tattica in una gara che vedrà i bianconeri sfidare i campioni d’Italia nella loro casa. Ma è anche un messaggio piuttosto chiaro a un paio di elementi della rosa, e forse pure alla dirigenza.

Doppia bocciatura. Spalletti, infatti, ha a disposizione non uno, ma ben due giocatori da poter schierare in quel ruolo: i tanto discussi Jonathan David e Lois Openda. Di entrambi, peraltro, il tecnico toscano - come aveva fatto il suo predecessore Tudor - ha detto che li vede meglio come prime punte. E a entrambi l’ex ct ha chiesto di tirare fuori quelle “faccettine di cazzo” (parole sue), per indicare la maggior cattiveria richiesta a un centravanti della Juventus. Malizia che, evidentemente, né il canadese né il belga gli hanno mostrato in settimana. Anche con l’Udinese, del resto, le marcature sono state un’autorete (di Palma) e il gol di capitan Locatelli: troppo poco, per convincere.

Resta, in questa doppia bocciatura, una questione di fondo. Vlahovic, a cui Spalletti ha dato massima fiducia fino all’infortunio, è come noto in scadenza di contratto e probabilmente a fine stagione farà le valigie, anche se l’infortunio può essere un “assist” alla Juve per riaprire le trattative. David e Openda, invece, sono legati alla Vecchia Signora da contratti lunghi: il primo è arrivato a zero, ma con commissioni in doppia cifra, sul secondo pesa un riscatto obbligatorio da 45 milioni di euro. Sul campo, però, hanno fatto davvero troppo poco per convincere Spalletti. Che oggi gli preferisce il turco Yildiz in un ruolo non suo, e domani potrebbe - difficile - anche spingere la dirigenza a intervenire sul mercato per cambiare il proprio attacco.