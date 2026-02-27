Comolli conferma Spalletti alla Juve, La Gazzetta dello Sport titola: "Resta qui"

"Spalletti resta qui". Si apre con questo virgolettato di Damien Comolli la prima pagina lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano dedica il suo titolo principale alla Juventus e alla parole del dirigente sul tecnico di Certaldo e non solo: "Comolli: 'Farà vincere la Juve'. L'ad bianconero: 'È l'uomo giusto, ci serve continuità di gioco. L'espulsione? Come può arbitrarci uno con 10 partite in Europa?", la polemica riguardo l'espulsione di Kelly in Champions League contro il Galatasaray.

Poco sotto si parla anche della prima stagione di Cristian Chivu da allenatore dell'Inter ("Il debuttante Chivu e una stagione sulle orme di Conte. In Italia l'Inter punta a due titoli") e del rebus sul rinnovo di Luka Modric con il Milan ("Il pressing del Milan per avere il sì di Modric. Un altro anno, Allegri spinge").

Nel taglio alto, invece, si parla delle coppe europee e delle tre italiane ancora in corsa in Champions, Europa e Conference League dopo aver superato il turno ai playoff e attese oggi dai sorteggi per gli ottavi di finale: "La Dea sfida i giganti. Atalanta: Bayern o Arsenal nella Champions che non vinciamo più. Bologna e Fiorentina, le coppe continuano. Europa League: 1-0 al Brann, ora rischio Roma. Conference, viola ko 2-4 ma avanti".