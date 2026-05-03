Non si sblocca tra Bologna e Cagliari: è 0-0 all'intervallo sotto i fischi del Dall'Ara

Poche emozioni nel lunch match della 35^ giornata tra Bologna e Cagliari, terminato 0-0. Prima parte in cui ha visto gli ospiti in controllo del gioco, mentre la formazione di Vincenzo Italiano è emersa alla distanza.

Come ormai in tanti campi della Serie A, anche al Dall'Ara latitano le emozioni in questa prima frazione tra felsinei e sardi. Le occasioni più grosse ce le ha la formazione ospite: Deiola sbloccherebbe subito la partita dopo circa 2 minuti ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo un lungo check al VAR. Lo stesso centrocampista ci riprova 15 minuti più tardi, pescato al centro dell'area da Palestra, ma la sua conclusione non c'entra la porta da buonissima posizione. Il Bologna esce alla distanza e ci prova prima con Bernardeschi al 27' ma il suo tiro a giro dal limite viene deviato in corner da Caprile, 7 minuti più tardi arriva il tentativo di Odgaard che lascia partire una sassata deviata dal provvidenziale intervento di un difensore avversario. Un brutto primo tempo al quale il pubblico bolognese risponde con copiosi fischi all'intervallo.

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